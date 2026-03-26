Старые iPhone внезапно обновили

Корпорация Apple внезапно выпустила обновления для старых смартфонов и других гаджетов. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

© Lenta.ru

В конце марта фирма представила iOS 18.7.7 — несмотря на то, что iOS 18 вышла в 2024-м и была актуальной только год. Апдейт предназначен для пользователей устройств, которые по техническим или другим причинам не могут обновить свой iPhone до актуальной iOS 26.

В описании к релизу Apple говорится, что новые обновления содержат в себе различные патчи безопасности. Таким образом, IT-гигант выполняет свои обязательства по защите владельцев даже устаревших девайсов от вредоносного программного обеспечения.

«Чтобы обеспечить защиту вашего устройства от недавно обнаруженных уязвимостей, обязательно установите последнюю версию операционной системы (ОС)», — отметили журналисты 9to5Mac.

Также компания представила патчи безопасности для другой техники — iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 и watchOS 5.3.10. Актуальные смартфоны, планшеты и компьютеры получили iOS 26.4, iPadOS 26.4 и macOS 26.4 соответственно.

Ранее стало известно, что корпорация Apple анонсирует новую операционную систему iOS 27 8 июня. Также компания покажет новые ОС для компьютеров, планшетов и других устройств.