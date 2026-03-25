Найдены останки легендарного д’Артаньяна

Нидерландские археологи заявили, что нашли останки д’Артаньяна
Археологи из нидерландского города Маастрихт заявили, что нашли скелет командира королевских мушкетеров Шарля де Бац де Кастельмора, более известного как д’Артаньян. Об этом сообщает L1 Nieuws.
Останки обнаружили еще в феврале. При этом открытие произошло случайно — скелет нашли во время ремонта пола в местной церкви. В ходе реставрации под алтарем нашли древний скелет. Отмечается, что в XVII веке так хоронили знать и высокопоставленных персон.
Как рассказали ученые, в грудной клетке скелета нашли застрявшую пулю, а рядом с телом обнаружили французскую монету. Это совпадает с историческими хрониками — Шарль де Бац де Кастельмор был застрелен в 1673 году при осаде Маастрихта.
Шарль де Бац де Кастельмор — гасконский дворянин и командир королевских мушкетеров, получивший мировую известность после серии романов Александра Дюма-отца «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон». В основу этих произведений легла биография Шарля де Бац де Кастельмора, известная как «Мемуары д’Артаньяна» в изложении писателя Гасьена де Куртиль де Сандры. При этом неправдоподобность произведения была хорошо известна уже во времена Дюма-отца. Чтобы добавить своим книгам правдоподобия, писатель специально включил в них ряд дополнительных сюжетов, которые должны были доказать историческую правдоподобность романов. Впрочем, изначально эти сцены также не были связаны с личностью Шарля де Бац де Кастельмора, а были взяты писателем из популярных для того времени исторических сюжетов, вроде эпизода с подвесками Анны Австрийской.
Место захоронения Шарля де Бац де Кастельмора до сих пор остается загадкой. Ранее считалось, что его могли похоронить прямо на поле боя.
В данный момент, образец ДНК обнаруженного в Маастрихте скелета отправили в лабораторию Мюнхена для анализа. Там его сравнят с генетическим материалом предполагаемых потомков рода де Бац.
«Мы ожидаем результатов экспертизы, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», — рассказал участвоваваший в раскопках археолог Вим Дейкман.