ИИ подтвердил существование «невозможных» миров

Искусственный интеллект помог астрономам резко ускорить поиск миров за пределами Солнечной системы. Международная команда ученых подтвердила существование сразу 118 новых планет, применив автоматизированную систему анализа данных.

Основой для работы стала обширная база наблюдений космического телескопа TESS, который отслеживает слабые изменения яркости звезд. Такие "провалы" света возникают, когда планета проходит перед диском светила. Однако массив данных оказался настолько огромным - более 2,2 миллиона звезд, - что без алгоритмов машинного анализа его обработка заняла бы годы.

Разработанная система под названием RAVEN позволила превратить поиск в своего рода конвейер. Она не только подтвердила 118 миров, но и выявила свыше 2000 потенциальных кандидатов, причем почти тысяча из них ранее вообще не фигурировала в каталогах.

Особое внимание уделили объектам, расположенным максимально близко к своим звездам и совершающим полный оборот менее чем за 16 дней. Среди них обнаружились крайне редкие типы: планеты с ультракороткими орбитами, где "год" длится меньше суток, а также так называемые "невозможные" миры, существование которых противоречит текущим теоретическим моделям.

По словам исследователей, полученная выборка стала одной из самых детально изученных для подобных систем. Работа показала, что использование искусственного интеллекта способно не только ускорить анализ, но и выявить объекты, которые ранее оставались незамеченными.