«Роскосмос» получил первый снимок с метеоспутника «Электро-Л»

Бортовые системы работают в полном объёме и передают данные без сбоев в штатном режиме.

В госкорпорации уточнили, что фотографии охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки.

Спутник находится на геостационарной орбите на высоте около 36 000 км над экватором. Съёмка ведётся в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, три — в видимом. Разрешение составляет от 1 до 4 км на пиксель.

Информация используется для прогнозирования погоды, включая космическую, а также для мониторинга пожаров, наводнений, землетрясений, извержений вулканов и других чрезвычайных ситуаций.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком и спутником «Электро-Л» стартовала с Байконура 12 февраля.