Археологи обнаружили пистолет, который изменил историю оружия

Три года назад неподалеку от замка Клетцке в Бранденбурге обнаружили фрагмент древнего оружия, который теперь может изменить представления о ранней истории огнестрельных технологий в Европе. Новое исследование показало, что этот предмет способен оказаться самым древним ручным огнестрельным образцом на континенте.

До сих пор первенство принадлежало так называемой "ручной пушке Танненберга", датированной 1399 годом и найденной при раскопках одноименного замка. Ее возраст связали с известной осадой и разрушением крепости. По аналогичной логике специалисты решили определить и время создания артефакта из Клетцке.

Речь идет о частично сохранившемся пистолете, найденном в 2023 году. Его обнаружил волонтер Маттиас Дассе, участвовавший в археологических работах, после чего предмет передали в региональное ведомство по охране памятников. Эксперт по раннему огнестрельному оружию Гордон Тальманн установил, что найденный фрагмент представляет собой ствол, использовавшийся с черным порохом.

К анализу подключились историки, и совместная группа пришла к выводу, что пистолет мог быть утрачен во время осады замка Клетцке в 1390 году. Если эта версия подтвердится, артефакт окажется как минимум на девять лет старше "пушки Танненберга". Пока это лишь гипотеза, поскольку прямых письменных или археологических свидетельств применения такого оружия в тот период не найдено.

В основе реконструкции лежит хроника францисканского монаха Детмара из Любека, описавшего нападение на замок войск под командованием двух герцогов. Современные раскопки в целом подтверждают его рассказ, однако связь найденного ствола с теми событиями еще предстоит доказать. Дополнительно специалисты допускают, что оружие могло быть привезено извне, поскольку в Европе того времени его производство, вероятно, еще не было налажено.