Два солнца и одна планета: обнаружена редкая система вдали от Земли

Международная команда астрономов открыла экзопланету с массой, сопоставимой с Сатурном, вращающуюся вокруг одной из двух карликовых звезд в двойной системе. До Земли - около 22 800 световых лет, или примерно 7000 парсеков.

Мир получил обозначение KMT-2016BLG-1337L и был обнаружен методом гравитационного микролинзирования. Обе звезды системы меньше и холоднее нашего Солнца: их массы составляют 0,4 и 0,54 солнечной, а расстояние между ними - около 3,5 астрономических единицы. Именно в такой конфигурации и скрывался новый мир - в отличие от ранее известной планеты OGLE-2007-BLG-349L, которая обращается сразу вокруг обоих светил одновременно.

Определить точные характеристики оказалось непросто. Две компьютерные модели дали заметно расходящиеся результаты. Первая оценила массу планеты в 0,3 массы Юпитера при расстоянии до ближайшего светила в четыре астрономические единицы, вторая - в семь масс Юпитера при дистанции всего в 1,5 единицы.

После анализа обеих моделей авторы работы сошлись на том, что масса объекта все же сопоставима с сатурнианской, то есть около 0,3 массы Юпитера. Точное расстояние до звезды пока остается предметом уточнения.