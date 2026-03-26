Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, рассказал вице-президент по информационной безопасности МТС Банка Илья Зуев.

По его словам, злоумышленники создают бот-фермы и с помощью ИИ круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики.

«Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью: заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты», — цитирует эксперта РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что банки противостоят бот‑атакам, в том числе используя системы вроде Preventive Proxy.

Ранее россиян предупредили, как мошенники используют подмену номера в своих схемах.

Также Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, объяснила в беседе с RT, можно ли распознать мошенника по манере речи.