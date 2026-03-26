Представлен компактный флагман OnePlus 15T с экраном 165 Гц

В Китае состоялся анонс OnePlus 15T – компактного смартфона премиум-класса с по-настоящему впечатляющими характеристиками.

Новинка отличается экраном с частотой обновления до 165 Гц и аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч.

Экран

OnePlus 15T оснащён 6,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1216×2640 пикселей), частотой обновления от 60 до 165 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Однако максимальная частота обновления доступна только в шести поддерживаемых категориях мобильных игр.

Заявлено, что экран получил сертификаты TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 и Low Blue Light. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Производительность

Устройство работает на флагманском 3-нм восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот SoC является частью фирменной «тройной киберспортивной архитектуры» компании, которая также включает сенсорный чип Lingxi и Wi-Fi-чип OnePlus G2.

Для повышения производительности в играх используется ядро следующего поколения Wind Chaser Gaming. Компания утверждает, что смартфон набрал более 4 450 000 баллов в AnTuTu. Объём оперативной памяти LPDDR5X Ultra Pro составляет до 16 ГБ, встроенной памяти UFS 4.1 – до 1 ТБ.

Автономность

Ещё более впечатляющим выглядит то, что OnePlus 15T оснащён аккумулятором SiC ёмкостью 7500 мА·ч – это даже больше, чем у OnePlus 15 с батареей на 7300 мА·ч.

Поддерживается проводная зарядка SuperVOOC мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. По словам производителя, время автономной работы достигает 22,8 часа в режиме воспроизведения онлайн-видео.

Камеры

OnePlus 15T получил двойную основную камеру с технологией обработки изображений Oppo LUMO:

50 Мп – основной датчик Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS, 6 линз, PDAF;

50 Мп – перископный телеобъектив (W-типа): Samsung JN5, 1/2.76″, f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5×, 4 линзы, автофокус, OIS.

Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная (f/2.4) фронтальная камера. Смартфон способен записывать видео с разрешением до 8K при 30 кадрах в секунду.

Прочее

Устройство поддерживает 5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth, порт USB Type-C, а также системы навигации GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS. Среди встроенных датчиков – датчик приближения, ориентации, освещённости, гравитации и высоты.

OnePlus заявляет, что устройство защищено от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Размеры: 150,56×71,82×8,48 мм, вес – 194 грамма.

Помимо самого смартфона, OPPO подготовила целую экосистему аксессуаров: защитный чехол со встроенными магнитами, два варианта магнитных систем охлаждения на любой вкус – компактная тонкая модель и мощная версия для интенсивных нагрузок, – а также модуль беспроводной быстрой зарядки с турбинной системой отвода тепла.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи OnePlus 15T в Китае стартуют 25 марта. Смартфон доступен в трёх цветах: Healing White Chocolate, Pure Cocoa и Relaxing Matcha.

Цены: