Главную проблему Windows 11 объяснили

Windows 11 потребляет излишне много оперативной памяти из-за большого количества фоновых процессов. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Авторы профильного медиа обратили внимание, что недавно Microsoft снова пообещала ускорить Windows. Журналисты объяснили, что главная проблема операционной системы (ОС) заключается в том, что она недостаточно хорошо оптимизирована и потребляет много ресурсов оперативной памяти.

В материале говорится, что современная ОС от Microsoft включает множество встроенных сервисов и служб при запуске. К ним относятся системы телеметрии, индексирования файлов и функции безопасности. Такие программы, как «Защитник Windows» (Windows Defender), постоянно анализируют работу ОС.

«Добавьте к этому интеграцию с облаком, например синхронизацию с OneDrive, и система будет постоянно что-то делать, даже когда кажется, что она простаивает», — заметили специалисты.

Также авторы рассказали, что нынешние приложения работают совершенно иначе, чем раньше. Большая часть программ для Windows создана на основе фреймворков Chromium — Electron или WebView2. Каждая программа запускает свой движок и отдельный процесс, который контролирует Windows.

Журналисты подчеркнули, что из-за фоновых процессов большинство программ в Windows постоянно готово к работе. Однако из-за этого вырастает нагрузка на оперативную память.

В конце марта Microsoft пообещала, что новые версии Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. В компании объяснили, что ОС будет более эффективно расходовать ресурсы компьютера.