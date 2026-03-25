Дельфины и обезьяны: удастся ли умным животным создать на Земле свою цивилизацию

Еноты по интеллекту не уступают приматам, дельфины изобрели новые способы охоты, а капуцины используют тот же набор инструментов, что и предки человека. Однако доминирование людей на планете фактически закрыло окно возможностей для развития других видов. Но, как рассказала kp.ru научный сотрудник МГУ Ольга Сибирякова, дело не в интеллектуальном превосходстве людей, а в изменении среды обитания.

Косатки и дельфины научились питаться рыбой с рыбацких крючков и загонять ее в сети. В Африке бабуины воруют щенков у крестьян, чтобы те охраняли их стаи. А чернополосые капуцины используют тот же набор инструментов, которым пользовался Homo habilis 1,5–2 миллиона лет назад.

Однако дороги, города и вырубка лесов разрывают ареалы обитания, изолируют популяции и мешают распространению культурных традиций среди животных.

Зоопсихолог Надежда Ладыгина-Котс сравнивала развитие собственного ребенка и детеныша шимпанзе. До двух лет они проходили тесты одинаково, но затем человек резко вырвался вперед. При этом ученые предостерегают от прямых сравнений: сойки запоминают сотни мест хранения припасов и учитывают срок годности пищи — по «птичьим» меркам человек выглядел бы тупицей.

Зеркальный тест на самоузнавание успешно проходят обезьяны, сороки, вороны, дельфины и косатки. Дети справляются с ним только после полутора лет. Собаки и кошки его не проходят, потому что живут в мире запахов — их обонятельная версия показала, что волки отлично узнают себя. Как описал приматолог Франс де Вааль, обезьяны используют сложные альянсы, хитрость и обман для борьбы за власть.