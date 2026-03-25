NASA отказывается от планов по созданию орбитальной станции у Луны

NASA объявило об отказе от планов по созданию орбитальной станции у Луны и переходе к строительству базы на поверхности спутника. Об этом сообщает Space News.

Речь идет о проекте Lunar Gateway. Идея подразумевала постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг спутника. На ней космонавты могли бы пересаживаться на посадочные модули перед спуском на луну. Проект уже находился на продвинутой стадии, а к работе привлекли подрядчиков.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство приостановило разработку Gateway в текущем виде и сосредоточится на инфраструктуре, которая необходима для длительного присутствия людей на Луне. Стоимость новой лунной базы оценивается примерно в 20 млрд долларов.

На Луну доставят АЭС

Разработанное оборудование для орбитальной лунной станции планируется применить для создания наземной инфраструктуры. Это усложняет распределение ролей среди международных партнеров, а именно Японии, Канады и Европы, которые изначально разрабатывали модули для орбитальной станции.

Одновременно с этим агентство хочет ускорить программу Artemis, которая должна обеспечить основу для регулярных лунных миссий.