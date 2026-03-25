Apple выпустила загадочное обновление для актуальных моделей AirPods

Компания Apple выпустила обновление прошивки неизвестного назначения для наушников AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4. Об этом сообщает издание MacRumors, авторы которого обратили внимание на появление нового ПО.

Новая версия получила номер 8B39 и пришла на смену предыдущим сборкам: 8B34 для AirPods Pro 3, 8B28 для AirPods Pro 2 и 8B21 для AirPods 4. Официальной информации о содержании обновления компания не раскрыла.

При этом в MacRumors отметили, что подобные обновления обычно включают исправления ошибок и улучшения производительности.

Для установки прошивки пользователям необходимо убедиться, что наушники находятся рядом с iPhone, iPad или Mac и подключены по Bluetooth. Устройство должно быть подключено к Wi-Fi, а AirPods – помещены в зарядный кейс, который должен быть подключен к питанию. После этого обновление устанавливается автоматически, обычно в течение примерно 30 минут.