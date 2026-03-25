В Испании нашли уникальный обломок 2500-летней керамики

На северо-востоке Испании археологи вновь обратили внимание на памятник Корраль-дель-Кастель в Куните после необычной находки: фрагмента керамического сосуда с изображением головы волка.

Этот небольшой кусок ободка сосуда крайне важен, так как дает понимание о жизни и верованиях иберийцев более 2000 лет назад.

Священный волк

В иберийской культуре волк был одновременно страшен и почитаем. Он символизировал силу, смекалку и первозданную мощь природы.

«Эти животные отражали качества эффективного воина — точность, единство и стойкость», — объясняют исследователи.

Изображение на керамике уникально: это единственный известный волк в регионе, найденный на иберийской посуде. Волк часто появлялся и на других предметах — скульптурах, доспехах, серебряных ритуальных блюдах. Он был знаком защиты, силы и статуса, связывая повседневную жизнь и ритуальные практики.

Жизнь поселения

Корраль-дель-Кастель располагался всего в 500 метрах от моря, вдоль старого торгового маршрута, соединявшего побережье с внутренними районами. Археологи выделяют два основных периода: ранний — III–IV века до н. э., и поздний — II–I века до н. э., когда на регион уже оказывало влияние Рим. Материалов римского периода почти нет, что говорит о постепенном уходе населения в новые поселения с виллами римского типа.

На территории находят массу керамики — амфоры для хранения и перевозки товаров, изысканную столовую посуду, что указывает на активную торговлю и хозяйство. Поселение, вероятно, было частью широкой сети обмена, где сельские земли обеспечивали производство, а прибрежные пути — распределение товаров.

Интерес к находке всплыл в связи с планируемой реконструкцией общественного парка. Ранее урбанизация частично уничтожила объекты, поэтому археологи теперь действуют осторожно. Они исследуют территорию, чтобы понять, сохранились ли под землей другие следы поселения.

«Хотя многое было утрачено, такие находки, как фрагмент с волком, дают надежду на новые открытия», — говорят специалисты.

Культурная ценность

Этот кусочек керамики помогает понять не только религиозные представления иберийцев, но и социальную структуру общины. Животные символизировали статус, силу и принадлежность к определенной группе. Другие находки, включая бытовую посуду и амфоры, показывают, что поселение сочетало торговлю, домашнюю жизнь и ритуалы.

Местные защитники наследия подчеркивают, что сохранение этих объектов критически важно. Прошлые ошибки урбанизации должны стать уроком: охрана исторического наследия помогает нам понять цивилизации прошлого.