Ученые раскопали древнейший образец смертельной болезни

Ученые обнаружили три случая врожденного сифилиса у детей в доисторическом Вьетнаме, что помогло пересмотреть представления о том, как распространялось это заболевание в эпоху неолита. Результаты исследования опубликованы в The International Journal of Osteoarchaeology.

Долгое время считалось, что врожденные формы трепонематоза (заражение плода от матери) служат надежным индикатором именно венерического сифилиса. Однако новые данные ставят это убеждение под сомнение. Археологи проанализировали 309 скелетов из 16 памятников на территории Вьетнама — от донеолита до эпохи металла (10 000 — 1000 лет назад). Признаки заболевания выявили только на двух неолитических участках, где нашли трех детей со следами врожденного трепонематоза.

Два случая зафиксированы в Ман-Баке на севере страны (4000–3500 лет назад), один — в Ан-Соне на юге (3800–3200 лет назад). Наиболее показательным оказался полуторагодовалый ребенок из Ман-Бака: у него обнаружили лунообразные моляры на молочных и постоянных зубах, множественные поражения костей, утолщение лобной кости и характерные утолщения на длинных костях конечностей.

Поскольку поражения выявили преимущественно у детей и подростков, авторы исследования пришли к выводу, что заболевание в этом регионе имело невенерическую природу. В условиях тропического климата и тесного бытового контакта трепонематоз мог передаваться от матери к ребенку внутриутробно или в раннем возрасте.

Важным открытием стала пространственно-временная ограниченность болезни. Признаки трепонематоза присутствовали только на двух неолитических памятниках и полностью исчезли в материалах эпохи металла. Это позволяет предположить, что распространение заболевания было связано с конкретными условиями ранних земледельческих сообществ — высокой плотностью населения и миграционными процессами того времени.