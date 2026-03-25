Наталья Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
В Совете Федерации разрабатывают законопроект, который должен урегулировать применение искусственного интеллекта в сфере образования. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель Infowatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.
По ее словам, масштабы использования ИИ среди студентов уже значительны. Согласно данным системы «Антиплагиат», около четверти учащихся применяют такие технологии при подготовке работ, а опросы показывают, что в целом к помощи ИИ прибегали 87% студентов, причем примерно половина использовала его для списывания.
Она также отметила, что технологии уже начинают вытеснять специалистов в ряде профессий, включая журналистику, юриспруденцию и начальные позиции в программировании, что усиливает необходимость законодательного регулирования. По ее словам, задача инициативы – не запретить использование ИИ, а установить определенные «санитарные правила», ограничивающие его бездумное применение в образовании, социальной сфере и государственном управлении.
В настоящее время использование ИИ в России регулируется в рамках экспериментальных правовых режимов. При этом правительство параллельно прорабатывает более широкое регулирование отрасли, придерживаясь гибкого подхода.