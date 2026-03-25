Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, который должен урегулировать применение искусственного интеллекта в сфере образования. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель Infowatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

© Газета.Ru

По ее словам, масштабы использования ИИ среди студентов уже значительны. Согласно данным системы «Антиплагиат», около четверти учащихся применяют такие технологии при подготовке работ, а опросы показывают, что в целом к помощи ИИ прибегали 87% студентов, причем примерно половина использовала его для списывания.

Она также отметила, что технологии уже начинают вытеснять специалистов в ряде профессий, включая журналистику, юриспруденцию и начальные позиции в программировании, что усиливает необходимость законодательного регулирования. По ее словам, задача инициативы – не запретить использование ИИ, а установить определенные «санитарные правила», ограничивающие его бездумное применение в образовании, социальной сфере и государственном управлении.

В настоящее время использование ИИ в России регулируется в рамках экспериментальных правовых режимов. При этом правительство параллельно прорабатывает более широкое регулирование отрасли, придерживаясь гибкого подхода.