Arm анонсировала свой первый за 35 лет процессор

Компания Arm представила процессор AGI CPU для дата-центров, который стал первым в истории компании серийным чипом собственного производства. Ранее Arm на протяжении 35 лет занималась разработкой архитектур и лицензированием технологий партнерам, однако теперь впервые выпустила готовое решение. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

Новый процессор разработан совместно с Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и ориентирован на инфраструктуру так называемого «агентного» искусственного интеллекта (ИИ), где важна координация ускорителей и управление потоками данных. Чип создается по 3-нм техпроцессу TSMC и включает до 136 ядер Neoverse V3 с частотой до 3,7 ГГц в режиме ускорения.

AGI CPU поддерживает 12 каналов памяти DDR5 со скоростью до 8800 MT/s и пропускной способностью свыше 800 ГБ/с, а также оснащен 96 линиями PCIe Gen6 и поддержкой CXL 3.0 для расширения памяти. Процессор рассчитан на энергопотребление до 300 Вт и может использоваться в серверных конфигурациях с высокой плотностью вычислений.

По данным Arm, новый чип способен обеспечить более чем двукратный прирост производительности на стойку по сравнению с современными x86-платформами, однако эти оценки пока основаны на внутренних тестах компании.

Meta выступила ключевым партнером проекта и планирует применять AGI CPU вместе со своими ускорителями MTIA. Также о намерении использовать платформу заявили такие компании, как Cerebras, Cloudflare, OpenAI, SAP и SK Telecom.