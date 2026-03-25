Telegram напугали «прокачанным» Роскомнадзором

Роскомнадзор «прокачал» свои возможности, но их пока недостаточно, чтобы запретить весь иностранный контент, заявил НСН Владимир Зыков.

Главная задача Роскомнадзора — это лишить россиян доступа к запрещенным ресурсам, но справиться с такими гигантами как Google и Apple он пока не может, рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в беседе с НСН.

Минцифры планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (NCGE) до 954 Тбит/с к 2030 году, то есть в 2,5 раза. Такая мощность позволит анализировать весь трафик Рунета с запасом под его естественный прирост. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Зыков объяснил, зачем нужны эти перемены.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда все больше крупных ресурсов попадают под блокировки, и часть из них активно маскирует свой трафик, например, тот же Telegram через свои внутренние прокси-сервисы. Это является серьезной проблемой для Роскомнадзора, потому что ему все сложнее справляться с блокировками. Поэтому у него стоит несколько задач. Первая — это увеличение мощностей и вторая — увеличение качества блокировок и распознание сигнатур проходящего трафика. Для того могут использовать искусственный интеллект, потому что ИИ способен делать это очень быстро. Это как раз следующий этап внедрения более мощных инструментов. Их хватит ровно настолько, чтобы люди не могли нормально пользоваться сервисом и бесились. Здесь идет борьба щита и меча, пока оборудование Роскомнадзора отстает, но мощности только растут», — подчеркнул он.

Зыков добавил, кого пока еще невозможно заблокировать в Рунете.

«Возможности Роскомнадзора существенно прокачались с 2018 года. Технических средств в распоряжении ведомства хватит, чтобы ограничить работу крупных ресурсов. Мощностей у него достаточно, если только РКН не пойдет в сторону блокировок Google или условного Apple, у которых есть инфраструктурные мощности. Главная задача Роскомнадзора - сделать так, чтобы у россиян не было доступа к сайтам, которые признаны в России противозаконными. Ведомство сможет даже читать VPN-трафик и разбивать эту сигнатуру так, чтобы соединения обрывались. Они смогут сделать все, чтобы пользователям было максимально некомфортно пользоваться этими сервисами, и они отказались от них. Это ключевая цель. Сотрудники также учатся не только в России, но и ездят перенимать опыт в соседние государства: в Иран и Китай», — указал он.

