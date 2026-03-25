Появилось фото камерофона Vivo X300 Ultra

Компания Vivo представила официальные изображения нового камерофона Vivo X300 Ultra, а также дополнительных аксессуаров для продвинутой мобильной фотографии: внешних зум-объективов и специализированного комплекта для фотосъемки.

Основная камера

Главный модуль телефона оснащен сенсором LYT901 с разрешением 200 Мп и крупным форматом 1/1.12 дюйма. Используется объектив с фокусным расстоянием 35 мм и светосилой F1.85 по схеме 1G+6P. Оптическая стабилизация соответствует стандарту CIPA 6.5, а новая технология расширенного динамического диапазона (Ultra XDR) обеспечивает улучшенную детализацию в светлых и темных участках кадра.

Сверхширокоугольная камера

Сверхширокоугольный модуль построен на сенсоре LYT818 с разрешением 50 Мп и форматом 1/1.28 дюйма, фокусным расстоянием 14 мм и диафрагмой F2.0. Для повышения стабильности изображения используется система OIS с рейтингом CIPA 6.0, а технология VCS третьего поколения улучшает четкость и контрастность на краях кадра.

Телемодуль

Телекамера оснащена сенсором HP0 с разрешением 200 Мп и форматом 1/1.4 дюйма, объективом 85 мм F2.67 и оптической стабилизацией уровня CIPA 7.0. Телемодуль поддерживает высокоточные снимки на дальних дистанциях, обеспечивая качественный зум без потери детализации.

Дополнительные возможности

5-мегапиксельный 12-канальный датчик цветопередачи, отвечающий за точность цветов и баланс белого.

Оптические решения от Zeiss:

телеконвертер на 200 мм

супертелеконвертер на 400 мм F4.5

Новая цветовая схема обработки изображения, улучшенный алгоритм шумоподавления и поддержка профессионального режима съемки для любителей фотографии.

Презентация Vivo X300 Ultra запланирована на 30 марта 2026 года, а вместе с телефоном ожидается выход фирменных аксессуаров, которые позволят расширить возможности мобильной фотосъемки и приблизить её к уровню зеркальных камер.