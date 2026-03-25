В США российский «Рассвет» признали конкурентом Starlink

Спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink, признает Bloomberg.

Агентство прокомментировало недавний запуск первых 16 серийных аппаратов российской спутниковой группировки для обеспечения связи и доступа в интернет.

«Этот шаг рассматривается как ответ на проект Starlink компании SpaceX», — говорится в публикации.

Первые 16 серийных спутников системы «Рассвет» запущены 23 марта ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M» с космодрома Плесецк.

По данным «Бюро 1440», космические аппараты успешно выведены на опорную орбиту, приняты на управление Центром управления полетов компании и после проверки бортовых систем будут направлены на целевую орбиту.