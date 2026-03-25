Физики признали искусственный интеллект угрозой традиционной науке

Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем.

«Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

