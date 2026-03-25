Ученые выяснили, сколько раз можно клонировать одну и ту же мышь

Группа исследователей под руководством профессора Терухико Вакаямы из Университета Яманаси поставила эксперимент, который длился более 20 лет. Ученые последовательно клонировали одну и ту же мышь, начиная с января 2005 года, чтобы понять, почему млекопитающие, в отличие от многих растений и примитивных животных, не используют бесполое размножение.

Первые поколения клонов практически не отличались от исходного организма, но чем дальше, тем труднее исследователям удавалось получить жизнеспособное потомство.

Ключевой рубеж наступил на 57-м цикле клонирования. Эффективность процедуры упала до 0,6% — подавляющее большинство эмбрионов погибало, а у немногих родившихся особей наблюдалась полная потеря фертильности и стремительное накопление летальных мутаций в ДНК. Когда ученые попытались провести 58-й цикл, все новорожденные мыши скончались в течение первых суток, что вынудило группу остановить эксперимент.

По словам авторов работы, опубликованной в Nature Communications, такая деградация генома происходит из-за того, что при клонировании не запускаются механизмы «перепрограммирования» наследственного материала, которые работают при естественном оплодотворении.

Однако биологи нашли и обнадеживающий факт: когда они скрестили между собой мышей из поздних поколений клонов, их потомство, появившееся в результате обычного полового размножения, демонстрировало резкое улучшение жизнеспособности и возвращение фертильности.

Это, по мнению исследователей, доказывает критическую роль полового процесса как естественного фильтра, очищающего геном от накопленных аномалий. Результаты ставят под сомнение перспективы использования многократного клонирования в промышленном животноводстве или для восстановления вымирающих видов, показывая, что природа оставила такой путь эволюционно тупиковым для высших организмов.

