Россиянам раскрыли, останется ли VPN доступным

В России не предполагается полностью запрещать VPN-сервисы. Вместе с тем, как сообщил ТАСС депутат Государственной думы Антон Горелкин, Роскомнадзор будет применять точечные ограничения к тем сервисам, которые функционируют с нарушением законодательства.

«Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», – отметил Горелкин.

По словам парламентария, власти планируют и в дальнейшем применять практику выборочной блокировки ресурсов, предоставляющих доступ к деструктивной информации.

Горелкин также добавил, что VPN, работающие в правовом поле России, по-прежнему являются ключевым корпоративным инструментом для защиты информации и организации туннелирования трафика. Более действенной альтернативы для бизнеса на сегодняшний день не существует, передает ТАСС.