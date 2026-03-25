Россиянам раскрыли, останется ли VPN доступным
В России не предполагается полностью запрещать VPN-сервисы. Вместе с тем, как сообщил ТАСС депутат Государственной думы Антон Горелкин, Роскомнадзор будет применять точечные ограничения к тем сервисам, которые функционируют с нарушением законодательства.
«Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», – отметил Горелкин.
По словам парламентария, власти планируют и в дальнейшем применять практику выборочной блокировки ресурсов, предоставляющих доступ к деструктивной информации.
Горелкин также добавил, что VPN, работающие в правовом поле России, по-прежнему являются ключевым корпоративным инструментом для защиты информации и организации туннелирования трафика. Более действенной альтернативы для бизнеса на сегодняшний день не существует, передает ТАСС.