Мошенники стали тайно заражать гаджеты россиян шпионским ПО

Аферисты устанавливают на гаджеты шпионские программы незаметно для их владельцев.

Об этом заявила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — уточнила она.

По ее словам, в последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны, так как почти не занимают память. При этом их загрузка происходит в фоновом режиме, и они не требуют разрешений доступа.

Эксперт подчеркнула, что обнаружить такую программу на устройстве могут только антивирусы и защитные приложения.

Как отметила Пожарская, для слежки за жертвами мошенники могут использовать любое устройство, подключенное к интернету или использующее радиосигнал Bluetooth. Она призвала владельцев гаджетов к бдительности, в том числе необходимо следить за подозрительными действиями устройств, отключать их от питания и интернета при появлении подозрений на взлом, менять пароли от аккаунтов и обновлять программное обеспечение, приложения и защитные решения.

