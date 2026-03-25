Эксперт назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

Российская спутниковая группировка «Рассвет» не копирует Starlink. Об этом газете «Взгляд» рассказал научный эксперт Алексей Анпилогов.

© Газета.ru

«Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии», — сказал он.

Анпилогов напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками.

16 спутников российской системы "Рассвет" выведены на орбиту

Российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». В настоящее время на высоте 800 км разместились 16 космических аппаратов, в перспективе их число планируется увеличить до 900. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на 2027 год.

Согласно паспорту федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет», в 2026 году число спутников группировки должно вырасти до 156, в 2027 году — до 292, а в 2028 году — до 318 аппаратов. Для развертывания такой системы до 2030 года запланировано 24 запуска.

