В Японии нашли мумифицированную «русалку»

В японской Фукусиме обнаружили останки, напоминающие мифическую «русалку». Об этом пишет издание The Sun.

Находка, которую нашли в старинном доме, обладает острыми зубами, длинными руками и хвостовым плавником.

Как отмечает издание, загадочная находка напоминает Каппу — мифического водного демона из японского фольклора. Говорят, что они обитают в прудах и реках Японии, затаскивая людей и скот в воду.

Мумию представят на выставке, ее даже можно будет купить. Организатор мероприятия рассчитывает выручить около £11 755 (примерно 1,27 млн рублей).

До этого загадочный скелет русалки, выброшенный на пляж в Великобритании, сбил местных жителей с толку.

Пола Риган и ее муж Дейв во время прогулки по пляжу в Маргейте, графство Кент, обнаружили странный объект, напоминающий гибрид скелета и русалки. Они описали находку как нечто среднее между скелетом и мягкой, но не разложившейся тканью.

Сначала супруги подумали, что это кусок коряги или останки тюленя, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это нечто необычное.