Почему транспортировка антиматерии стала прорывом

Европейские ученые впервые в истории смогли перевезти с места на место контейнер с антиматерией. Это вещество считается самым дорогим и нестабильным во Вселенной - оно практически идентично материи, из которой состоит абсолютно весь окружающий мир, однако его частицы имеют противоположный заряд.

Существование антиматерии является одним из косвенных подтверждений теории «Большого взрыва», однако ученые по всему миру на протяжении десятилетий не могут понять, почему ее количество радикально отличается от количества обычной материи.

«Для науки важно искать отличия между материей и антиматерией. 50 лет назад научное сообщество считало, что отличия между ними нет вовсе, но потом был сделан целый ряд открытий, доказавших обратное. Более того, об этом говорит все наше существование - во Вселенной не может быть материя и при этом не быть антиматерии. В ранней Вселенной все было, скорее всего, симметрично, однако, в ходе неизвестных нам процессов, количество антиматерии стремительно сократилось. Вероятно, вследствие того, что материя с антиматерией аннигилирует, практически вся антиматерия была уничтожена, а до наших дней сохранились лишь ее излишки», - считает профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Константин Михайлович Белоцкий.

В природе антиматерия почти не встречается. Ее производят и хранят только в Европейском центре ядерных исследований. Античастицы нельзя извлекать из экспериментальной установки, иначе они станут непригодными для исследования. Удачный эксперимент с транспортировкой показал, что антиматерию можно безопасно перевозить в другие лаборатории.

Пока что субстанцию провезли всего лишь по внутренней территории центра, однако и это уже открывает новые возможности для изучения загадок Вселенной. Академик РАН, директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский, в свое время работавший с учеными, которые сейчас изучают свойства антиматерии, в беседе со «Звездой» рассказал, чем именно настолько важны данные исследования.

«Для большинства лабораторий мира антиматерия, за исключением антипротонов - позитронов, недоступна. То есть технология создания антипротонов очень сложная: надо столкнуть высокоэнергетические пучки, выделить оттуда антипротоны, замедлить их, захватить их в специальные кольца. А тут получается, что можно будет фактически на рынке заказывать себе немножко антиматерии для исследований. Ее можно перевозить будет и на самолете, и на другом транспорте. То есть это такой шаг вперед для исследовательской части физического общества», - объяснил ученый.

В теории антиматерия может стать хорошим источником энергии для всего человечества, однако она также может быть и опасной. Один грамм античастиц способен вызвать взрыв в несколько раз превосходящий по мощности бомбу, сброшенную на Хиросиму. Тем не менее, даже в таких малых объемах произвести загадочное вещество пока невозможно.

