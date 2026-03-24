IT-эксперт Геллер посоветовал не хранить пароли на компьютере

IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер посоветовал не хранить пароли на компьютере.

© freepik

«Запись своего пароля куда бы то ни было, в файл или на бумажку, снижает безопасность вашего аккаунта. В первую очередь нельзя его писать на бумаге, потому что с этой бумажкой может произойти всё что угодно: кто-то её посмотрит или она случайно в мусорку улетит», — заявил он в беседе с «Татар-информ».

По его словам, опасно хранить пароли и на компьютере, так как получить доступ к устройству может быть проще, чем добраться до бумажки.

Как считает эксперт, рискованно использовать сторонние программы для хранения паролей, поскольку есть вероятность установки вредоносного или поддельного приложения.

Геллер считает самым безопасным решением создание сложного пароля, который пользователь может запомнить.

