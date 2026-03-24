Названы топ-5 самых востребованных противоударных смартфонов

Cubot KingKong Mini оказался самым востребованным противоударным смартфоном в РФ и СНГ по итогам зимы 2025-2026 годов. В топ также вошли устройства брендов Blackview и Oukitel. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании AliExpress СНГ. Рейтинг сформирован на основе количества проданных устройств на платформе.

Первое место занял Cubot KingKong Mini – защищённый смартфон с экраном 4,7 дюйма и частотой 90 Гц, соответствующий стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Устройство работает на Android 15, оснащено процессором Unisoc T616, камерой на 48 МП и дополнительными функциями вроде компаса, шумомера, дальномера и встроенного кемпингового фонаря.

В рейтинг также вошел Blackview BV8200 с двумя дисплеями, процессором MediaTek Helio G100, аккумулятором на 8800 мАч и защитой по тем же стандартам. Модель Blackview Oscal Tank 1 выделяется батареей на 20 000 мАч и дополнительным экраном, а также поддержкой быстрой и реверсивной зарядки.

Смартфон Blackview Oscal Pilot 1 получил аккумулятор на 15 000 мАч, функции музыкальной колонки и поддержку нескольких навигационных систем. В пятёрку лидеров вошёл и Oukitel WP53 Pro с батареей на 11 000 мАч, процессором Unisoc T615 и защитой от воды, пыли и экстремальных температур.

Эксперты отмечают, что спрос на такие устройства сохраняется благодаря их надежности и способности работать в сложных условиях эксплуатации.