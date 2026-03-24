Жители Москвы стали получать сообщения о восстановлении мобильного интернета

Сотовые операторы начали рассылать своим абонентам сообщения о восстановлении мобильного интернета в центре Москвы. Об этом пишут «Известия».

«Теперь все работает в обычном режиме», — уведомляет «Билайн».

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что наблюдающиеся сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика». По его словам, «проверяются нагрузки, протоколы прописываются».