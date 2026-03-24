Астрономы сделали неожиданное открытие

Группа ученых под руководством ирландского астронома Хлои Лолор обнаружили вторую звездную систему с формирующимися планетами. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Согласно сообщению, в диске молодой звезды WISPIT 2 нашли уже вторую формирующуюся планету. Это делает данную систему потенциально похожей на раннюю Солнечную систему.

«Астрономы обнаружили две планеты, формирующиеся в диске вокруг молодой звезды под названием WISPIT 2. Ранее обнаружив одну планету, команда ученых задействовала телескопы ESO, чтобы подтвердить присутствие второй. Эти наблюдения, а также уникальная структура диска вокруг звезды указывают на то, что система WISPIT 2 может напоминать нашу раннюю Солнечную систему», — сказано в сообщении.

Как рассказали ученые, WISPIT 2 — вторая известная человечеству система, где планеты замечены в процессе формирования рядом с поверхностью звезды. При этом, WISPIT 2 отличается очень протяженным планетообразующим диском с характерными щелями и кольцами. Из-за этого астрономы предполагают, что в будущем в этой системе может сформироваться большое число планет.

«WISPIT 2 — это лучший на сегодняшний день взгляд в наше собственное прошлое», — рассказала Лолор.

Обе обнаруженные планеты являются газовыми гигантами и уже значительно превосходят Юпитер в своей массе.

