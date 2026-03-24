Рынок кибербезопасности в РФ за 15 лет вырос в 23 раза

Российская индустрия кибербезопасности за последние 15 лет увеличилась в 23 раза – с 16,5 млрд рублей в 2010 году до 374 млрд рублей в 2025 году. Такие данные приводятся в совместном исследовании фонда развития кибербезопасности «Сайберус» и Института экономики роста имени П.А. Столыпина. Копия имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Совокупный вклад отрасли в экономику страны оценивается в диапазоне от 3,6 до 5,3 трлн рублей. В эту сумму включены как прямой вклад компаний сектора, так и косвенные эффекты, связанные с развитием цифровизации и других отраслей. По оценке аналитиков, каждый вложенный в кибербезопасность рубль способен приносить до 12 рублей экономического эффекта.

Исследование также показывает, что инвестиции в защиту данных позволяют бизнесу снижать риски: один рубль затрат на кибербезопасность помогает предотвратить до 3,5 рубля прямого ущерба. В 2024 году общий объем предотвращенных потерь для российских организаций оценивается в 0,4-1,1 трлн рублей.

Дополнительный рост рынку обеспечило импортозамещение. Только в 2025 году отечественные разработчики получили за счет этого около 106 млрд рублей, а к 2030 году показатель может превысить 200 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что отрасль прошла несколько этапов развития – от зависимости от зарубежных решений в начале 2010-х годов до формирования собственного технологического стека и перехода к киберсуверенитету в последние годы. Ключевым моментом стал 2022 год, когда на фоне ухода иностранных вендоров и роста числа атак российские компании смогли сохранить устойчивость цифровой инфраструктуры.