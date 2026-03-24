Ученые выяснили, как стресс влияет на риск развития рака

Группа ученых из Нидерландов выяснила, как стресс влияет на риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает журнал Cancer.

Согласно исследованию, получение стресса не повышает риск развития большинства видов рака. Результаты исследования были получены в результате крупного метаанализа данных 421,8 тысяч человек.

В процессе исследования авторы проанализировали, как связаны с риском развития рака разные психосоциальные факторы, включая экстремальные стрессовые ситуации — потеря близкого человека, низкая социальная поддержка, длительное одиночество и другие. Всего за время наблюдения было зафиксировано более 35 тысяч случаев возникновения онкологических заболеваний.

При этом, убедительной связи между стрессом и развитием рака выявлено не было. Это относится как для развития рака в целом, так и для некоторых форм в частности — для рака молочной железы, простаты, кишечника и большинства других форм. Впрочем, некоторая связь прослеживалась для рака легкого, но ученые подчеркивают, что на этот результат оказывает влияние ряд других факторов — курение и особенности образа жизни.

В итоге ученые пришли к выводу, что результаты исследования не подтверждают теорию о связи между раком и стрессом. Как считают авторы работы, эти данные могут быть важны для тех, кто винит себя в возникновении онкологии из-за хронического напряжения или столкновения с тяжелыми жизненными ситуациями.

