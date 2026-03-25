Выпущен набор для самостоятельной сборки квантового компьютера

Когда-то квантовые компьютеры казались фантастическими машинами из будущего. А теперь благодаря набору для самостоятельной сборки любой, у кого хватит денег и инженерных навыков, может обзавестись собственным таким устройством, пишет New Scientist.

Компания Qilimanjaro из Барселоны, занимающаяся квантовыми вычислениями, выпустила систему EduQit, применив подход «мебели из ИКЕА»: они продают комплект компонентов, а покупателю остается собрать и включить его.

В набор входит чип из крошечных сверхпроводящих контуров — сердце квантового компьютера. Также есть специальный холодильник, в котором этот чип устанавливается, и набор электронных узлов, управляющих чипом и считывающих данные посредством радио- и микроволн. Стойки, кабели питания и прочая инфраструктура прилагаются.

Собрать все это — задача нетривиальная, но в этом поможет подробная инструкция. Марта Эстарельяс из Qilimanjaro уверяет, что покупателям гарантировано обучение и поддержка на всех этапах сборки. По ее словам, обучение может занять до трех месяцев, а вся система готова к работе не менее чем через 10 месяцев.

В EduQit пять кубитов, то есть по размерам он более чем в десять раз уступает самым современным машинам, зато и цена у него всего около миллиона евро. Сейчас квантовые компьютеры строят либо технологические гиганты, либо стартапы и исследовательские институты с очень щедрым финансированием. Для справки: Google намерена добиться снижения стоимости своих квантовых компьютеров хотя бы до миллиарда долларов.

Менее мощные коммерческие машины есть в продаже, но не в виде готовых к сборке комплектов. Например, калифорнийская компания Rigetti предлагает небольшой сверхпроводящий квантовый компьютер для научно-исследовательских целей. Цена начинается примерно от 900 000 долларов, но в эту сумму входят только сам чип и несколько мелких компонентов — все остальное придется докупать самостоятельно. Если проводить аналогию с обычным компьютером — это как приобрести одну материнскую плату.

EduQit предназначен для научных учреждений, которым квантовые технологии недоступны из-за нехватки ресурсов. Кроме того, Qilimanjaro нацелена на то, чтобы дать следующему поколению исследователей прямой опыт сборки и эксплуатации таких машин.

По словам Эстарельяс, сейчас студенты могут работать с квантовыми компьютерами либо через облако, либо в симуляторе. EduQit же позволит им получить более практические навыки. В этом смысле он похож на Raspberry Pi — маленький и простой в доработке компьютер, который изначально был задуман как образовательный инструмент, но в итоге широко разошелся среди энтузиастов и ученых.

Еще лет десять назад квантовый компьютер уровня EduQit мог бы составить конкуренцию самым продвинутым машинам в самых оснащенных лабораториях мира. А то, что сегодня его продают в виде набора для самостоятельной сборки, наглядно демонстрирует, как далеко шагнули квантовые вычисления за эти годы.