На Луне нашли свежий кратер размером с два стадиона

При анализе снимков аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter специалисты НАСА заметили новый кратер диаметром около 225 метров — это примерно два футбольных поля. По снимкам «до» и «после» удалось установить, что он появился совсем недавно, в апреле или мае 2024 года. О находке сообщили на конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе.

Событие, которое бывает крайне редко

Подобные удары — редкость. По статистическим моделям, кратеры такого размера возникают примерно раз в 100–140 лет. Это делает находку особенно ценной: обычно ученые имеют дело с древними структурами, а здесь — практически свежий след космического столкновения.

Исследователь Маркус Робинсон отметил:

«Я раньше шутил… что нужно найти кратер шириной 100 метров. А теперь, о чудо, у нас есть кратер шириной 225 метров».

Что известно об ударе

По оценкам, кратер образовался в пограничной зоне — между древними, сильно изрытыми возвышенностями и более гладкими лунными «морями», которые когда-то были заполнены расплавленной породой.

Глубина кратера — около 43 метров, а его края остаются крутыми и четкими, что типично для недавних ударов. Со временем такие формы сглаживаются микрометеоритами и температурными перепадами, поэтому сохранность рельефа подтверждает его «молодой» возраст.

Интересная деталь — кратер слегка вытянут. Это может означать, что удар произошел под углом, либо что под поверхностью находятся слои разной плотности.

Обломки разлетелись на десятки километров

Вокруг кратера виден яркий ореол выбросов — это пыль и камни, выброшенные при ударе. Они разлетелись на сотни метров, а отдельные следы возмущений ученые обнаружили на расстоянии до 120 километров.

На Луне это особенно опасно: из-за отсутствия атмосферы обломки не тормозятся и могут сохранять скорость в сотни метров или даже километры в секунду.

Почему это важно для будущих миссий

Такие события напрямую связаны с безопасностью будущих лунных баз. Даже небольшой камень, летящий с огромной скоростью, способен повредить оборудование или жилые модули.

Робинсон подчеркивает:

«Необходимо защищать свои объекты, чтобы они могли выдерживать удары мелких частиц со скоростью порядка километра в секунду».

Фактически речь идет о том, что инфраструктуру на Луне придется проектировать с учетом постоянной «бомбардировки» микрочастицами.

Как удалось его найти

Аппарат LRO снимает поверхность Луны с 2009 года с высоким разрешением. Ученые сравнивают архивные и новые изображения, чтобы находить изменения. Именно так и был обнаружен этот кратер — его просто не было на более ранних снимках.

Такие наблюдения помогают уточнить, как часто на Луну падают крупные объекты. Ранее оценки строились в основном на косвенных данных и моделях, теперь появляются реальные наблюдения. Это постепенно меняет представление о том, насколько «динамичной» остается Луна сегодня — вопреки распространенному мнению, ее поверхность продолжает активно изменять.