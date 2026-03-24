Обнаружена звездная система, в которой формируются новые планеты

Ученым удалось второй раз за всю историю обнаружить в близлежащем регионе Галактики звездную систему, в которой происходит формирование нескольких планет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Европейской южной обсерватории.

«Мы предполагаем, что внутри нее может скрываться не две, а три крупных планеты, на что указывает присутствие разрыва на окраинах протопланетного диска», — отмечается в публикации.

Ученые уточнили, что одна из планет по своей массе похожа на Сатурн. Такие выводы удалось сделать, наблюдая за недавно возникшей звездной системой WISPIT 2. В сообщении уточняется, что она находится на расстоянии 433 световых лет от Земли.

До этого международная группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании сообщила об открытии экзопланеты HD 137010 b, расположенной в 146 световых годах от Земли. Предварительный анализ указывает на поразительное сходство объекта с Землей и Марсом по ключевым параметрам.