«Билайн» ответил на сообщения о блокировке доступа к Сети из-за Telegram

«Билайн» прокомментировал сообщения о блокировке доступа к интернету из-за Telegram

Российский оператор сотовой связи «Билайн» опроверг сообщения о блокировке интернета у пользователей при включенном мессенджере Telegram.

Заявление опубликовано в Telegram-канале компании.

«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о «процессе блокировки мессенджера» не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

25 марта ряд Telegram-каналов опубликовал скриншот переписки с поддержкой «Билайна», из которого следовало, что оператор блокирует доступ к интернету, если у вас запущен Telegram на любом из устройств. В сообщении говорилось, что для восстановления доступа к сети нужно закрыть мессенджер, иначе сбои продолжатся.

19 марта Forbes сообщил, что Роскомнадзор столкнулся с перегрузкой оборудования для блокировки запрещенных ресурсов, поэтому россиянам открылся доступ к части заблокированных сайтов. По его данным, ТСПУ не справились с возросшей нагрузкой из-за блокировки Telegram.