Huawei представила смартфон Enjoy 90 Pro Max

Huawei представила Enjoy 90 Pro Max. За не самый большой ценник вы получите аккумулятор на 8500 мАч. Чего хватит на: 48 часов разговоров, 28 часов просмотра видео или 62 часов прослушивания музыки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт. И это не всё, чем может похвастаться смартфон.

Enjoy 90 Pro Max получил 6,84-дюймовый OLED-экран с разрешением 2752×1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Корпус — алюминиевый, с круглым блоком камер.

Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей (сенсор RYYB) с диафрагмой f/1.9 и поддерживает съёмку 4K-видео с цифровой стабилизацией. Фронтальная камера — 8 мегапикселей.

Устройство работает под управлением HarmonyOS 6. Процессор — новый Kirin. Среди других особенностей — поддержка Wi-Fi 7 и т.н. технология 5A (5,5G, обеспечивающую скорость интернета до 10 Гбит/с).

Цены в Китае:

128 ГБ — 1699 юаней (около 245 долларов);

256 ГБ — 1999 юаней (около 290 долларов);

512 ГБ — 2399 юаней (около 350 долларов).

Выход на международный рынок пока не анонсирован.