Российские айтишники признались, что работать с ИИ неудобно

Более 40% российских ИТ-специалистов испытывают негативные эмоции при работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом говорится в совместном исследовании K2 Cloud и «Хабра», в котором приняли участие 872 респондента. Копия результата опроса имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, 16,8% опрошенных стали получать меньше удовольствия от работы, 11,4% чаще испытывают раздражение, 10,4% ощущают давление из-за необходимости использовать ИИ, а ещё 4,3% отмечают рост требований со стороны работодателей. При этом 30,2% респондентов заявили, что ИИ помогает избавляться от рутинных задач, а 26,9% сообщили, что им нравится работать с такими инструментами.

Каждый пятый участник опроса признался, что завышал свой вклад или приукрашивал результаты использования ИИ в отчетах. В большинстве компаний, по словам респондентов, отношение к применению ИИ остается нейтральным: в 69,5% случаев за это не поощряют и не наказывают.

Среди основных опасений специалисты называют ошибки в работе ИИ, на которые указали 67,5% опрошенных, а также риск снижения профессиональных навыков (61,2%) и критического мышления (54,5%). При неудовлетворительном результате 35,6% предпочитают отказаться от использования ИИ и выполнять задачи традиционными способами.

Чаще всего ИИ применяется для написания кода, подготовки документации и создания прототипов. Наиболее популярными инструментами названы ChatGPT, Deepseek и Gemini.