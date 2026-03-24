В России стартовали продажи планшета HONOR Pad X8b с батареей на 10 100 мА·ч
Планшет HONOR Pad X8b появился в российской рознице. Новинка выделяется прежде всего аккумулятором — 10 100 мА·ч. Чего должно хватить на 22 часа просмотра онлайн-видео или почти 100 дней в режиме ожидания.
Экран у Pad X8b — 11-дюймовый FullView с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1920×1200. Предусмотрены режимы защиты зрения.
Корпус планшета толщиной 7,25 мм весит всего 499 граммов. Устройство получило сертификат SGS по устойчивости к падениям, ударопрочность увеличена на 60%, влагозащита — на 30%.
За производительность отвечает Snapdragon 680. Четыре динамика с технологией HONOR Sound обеспечивают объёмное звучание, а система шумоподавления улучшает качество голоса во время звонков.
Планшет доступен в сером цвете в трёх вариантах памяти (до 7 апреля действует скидка 2000 рублей.):
- 4 ГБ + 64 ГБ — 15 990 рублей.
- 4 ГБ + 128 ГБ — 17 990 рублей.
- 6 ГБ + 256 ГБ — 21 990 рублей.