IT-эксперты опровергли, что постоянно включенный VPN портит iPhone

Включенный VPN никак не влияет на обычную работу телефонов, тем более в гаджетах изначально встроена система защиты от перегрева, заявили НСН цифровые специалисты. Система защиты смартфона от перегрева уже вшита в работу гаджетов, поэтому постоянно включенный VPN никак не может навредить iPhone, заявили НСН владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер и ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Ранее «База» со ссылкой на сервис по ремонту техники Apple сообщила, что iPhone россиян стали выходить из строя из-за непрерывного использования сервисов VPN на фоне блокировки Telegram. Якобы главной проблемой стала ночная зарядка телефона с включенным VPN из-за боязни пропустить важное сообщение в мессенджере от родственников или начальства.

«Это плод чьей-то фантазии. У нас нет ни одного обращения из-за этого. Не представляю, как запущенный VPN может влиять на это. VPN просто отправляет трафик через другой сервер. От этого Wi-Fi или LTE-соединение не меняет своей сути», - подчеркнул Майзлер.

Он добавил, что перегрев изнашивает батарею, но так или иначе пользователи раз в два года меняют аккумулятор.

«У iPhone есть датчик, который в случае критического нагрева вам об этом сообщит. Например, вы пользуетесь телефоном в жаркой стране, положите его на солнце минут на 10-15, то тут же получите такое сообщение. Он сам его выключит, снизит яркость и попросит убрать в такое место, где он сможет остыть. Пока такого сообщения нет, это говорит о том, что это не критическая температура. Происходящий нагрев достаточно естественный: он немного повысит износ батареи, но это не критично, с учетом того, что батарея все равно изнашивается примерно за два года. Раз в два года клиенты приходят менять аккумулятор, поэтому я бы эту тему всерьез не рассматривал. Пользуешься телефоном - пользуйся дальше. Иначе выглядит так, что нужно покупать вентиляторы, приклеивать их на MagSafe или в лед опускать. Это же глупости», - пояснил специалист.

Илья Корнейчук также удивился сообщению, что постоянно используемый VPN может испортить батарею.

«Если у пользователя запущено какое-то приложение, которое у него создает фоновую нагрузку, игра, которая не выгружает себя, то телефон будет нагреваться. В некоторых случаях это может привести к выходу устройства из строя, но у него есть собственная система защиты, которая не должна позволять перегреваться. Телефоны могут выходить из строя из-за встроенной зарядки, но в чем причина, надо разбираться в каждом конкретном случае. А вот портит ли батарею постоянно используемый VPN - не могу не подтвердить, не опровергнуть», - сказал IT-эксперт.

