TikTok получил крупный штраф от Роскомнадзора

Роскомнадзор (РКН) оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей за то, что платформа не отчиталась о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«Владелец соцсети не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ. За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ», — сказали там.

По данным РКН, владелец социальной сети также на должном уровне не осуществляет мониторинг и модерацию контента. . На основании этого Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.

До этого Таганский районный суд Москвы признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ.