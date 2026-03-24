«Никто не застрахован»: раскрыта неприятная правда о защите от слежки через умные устройства

Полностью защититься от прослушки через умные гаджеты невозможно, заявил News.ru эксперт в области IT Артем Геллер. Единственный способ снизить риски — выбирать технику от проверенных производителей с длительной историей на рынке.

Однако, как уточнил специалист, даже это не дает стопроцентной гарантии безопасности. Специалист отметил, что в быту сложно постоянно задумываться о таких угрозах.

Особенно уязвимы дешевые устройства — камеры и колонки, в которых вопросам безопасности уделяется меньше внимания. Как подчеркнул Геллер, «никто не застрахован».

Ранее в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили об активизации мошенников, использующих для слежки умные колонки.