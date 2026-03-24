Caviar поместила в корпус iPhone 17 Pro фрагмент водолазки Стива Джобса

В честь грядущего 50-летия Apple была анонсирована серия кастомных iPhone, центральной моделью которой стала версия iPhone 17 Pro «Стив Джобс». Новинка выполнена в стиле первого iPhone 2007 года и содержит в корпусе фрагмент оригинальной черной водолазки основателя компании. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Caviar, которая и является разработчиком упомянутой серии кастомных iPhone.

Смартфон оформлен в черно-серебристой гамме с характерной гравировкой и смещенным вверх логотипом Apple, отсылающими к первому поколению устройства. В центре композиции размещен титановый логотип, внутри которого заключена частица ткани, подлинность которой подтверждена сертификатом. Дизайн дополняют надпись «50 Anniversary Edition» и подпись Стива Джобса.

В коллекцию также вошли две дополнительные модели в анодированном черном корпусе. Версия «Черное Яблоко» выполнена из черного титана и карбона с многогранной текстурой и минималистичным оформлением. Модель «Золотое Яблоко» сочетает карбоновый узор с золотистыми элементами и оснащена объемным логотипом Apple из 18-каратного золота.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом: версия «Стив Джобс» будет доступна в количестве девяти экземпляров, а модели «Золотое» и «Черное Яблоко» – по 50 устройств. Стоимость смартфонов начинается от 399 тыс. рублей.