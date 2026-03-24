Названы сроки выхода фотофлагмана Oppo Find X9 Ultra

Oppo подтвердила: флагман Find X9 Ultra выйдет уже в апреле. Точная дата пока не названа, но известно, что презентация пройдет в Китае. Вместе с ним покажут и Find X9s Pro.

В компании опубликовали и тизер устройства. На изображении можно заметить отдельную кнопку для камеры с ярким оранжевым акцентом.

Судя по изображениям, у Find X9 Ultra будет круглый блок камер на задней панели, а у версии X9s Pro — более квадратный, похожий на предыдущие модели серии.

По предварительной информации, Find X9 Ultra оснастят основным сенсором на 200 Мп, перископическим телеобъективом на 200 Мп, перископическим телеобъективом на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем на 50 Мп. Смартфон якобы получит 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью 7 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.