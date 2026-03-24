До Маска далеко: В России сравнили спутники «Рассвет» и Starlink

Иван Моисеев заявил НСН, что на Земле нельзя протянуть интернет в отдаленные районы, в зоны стихийных бедствий, а большие группировки в космосе могут в этом помочь.

© roscosmos.ru

Спутникам низкоорбитальной группировки «Рассвет» далеко до Starlink американского предпринимателя Илона Маска, так как там насчитывается уже более десяти тысяч спутников для качественного интернета, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», передает РИА Новости. 23 марта состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов. Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Моисеев оценил перспективы группировки.

«Конечно, 16 спутников – это очень мало. Аналог по качеству интернета, к которому мы привыкли – это Starlink Илона Маска. У них уже 10 тысяч спутников, каждый из которых весом по 800 килограмм. «Рассвет» запустил 16 спутников весом по 80 килограмм. До настоящего интернета далеко, но связь это может обеспечивать между какими-то позициями. Некоторые страны, например, Иран, Северная Корея смогут воспользоваться этими спутниками. У нас союзников не так много в этом вопросе, потому что такие вещи очень тесно связано с военными. В нынешней обстановке международное использование возможно только на очень выгодных условиях, пока это тяжело идет», - объяснил он.

При этом Моисеев подчеркнул, что это важное космическое направление для России, этим занимаются уже многие страны.

«Для нас это важное направление развития космической связи, таких систем свыше 20 в разных странах мира. Это перспективное направление, так как в будущем должно обеспечить глобальное покрытие интернетом. На Земле мы не можем протянуть интернет в отдаленные районы, в зоны стихийных бедствий, а большие группировки в космосе могут в этом помочь», - добавил собеседник НСН.

Отмечается, что целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков говорил НСН, что российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже.