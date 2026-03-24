Спутники сделали странное открытие в Антарктиде

В отдаленном уголке Антарктиды обнаружены загадочные сооружения, форма которых напоминает египетские пирамиды Гизы. Находка, сделанная независимым исследователем Джеем Андерсоном с помощью сервиса Google Планета Земля, вызвала бурную дискуссию в интернете и породила теории о существовании древней высокоразвитой цивилизации, существовавшей задолго до появления письменности, передает Daily Mail.

Объекты расположены в южной части гор Элсуорт, одного из самых труднодоступных и гористых регионов континента. На спутниковых снимках отчетливо видны три остроконечных пика.

Андерсон опубликовал коллаж, на котором сопоставил их с расположением трех главных пирамид на плато Гиза (Хеопса, Хефрена и Микерина), отметив, что в обоих случаях структуры выстроены в линию.

Поразительное визуальное сходство породило множество гипотез. Пользователи Сети обратили внимание на то, что узор из трех вершин в Антарктиде повторяет расположение пирамид в Египте. Один из комментаторов заявил: «Если это правда, это станет абсолютным доказательством смещения земной коры. Поверхность Земли когда-то находилась в другом положении. Это также подтвердит существование высокоразвитой цивилизации задолго до наших древнейших письменных источников».

Тем не менее, представители научного сообщества призывают не торопиться с выводами. Геологи склоняются к версии о естественном происхождении формаций.

Профессор Эрик Ригно из Калифорнийского университета в Ирвайне, также являющийся старшим научным сотрудником NASA, ранее комментировал подобные находки, пояснив, что перед нами «просто гора, похожая на пирамиду».

По мнению специалистов, характерная форма образовалась в результате процессов эрозии, длившихся сотни миллионов лет.