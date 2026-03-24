В России создали антенну для интернета в самолетах

Московский НИИ радиосвязи (МНИИРС) разработал спутниковую антенну «Эфир-600», предназначенную для обеспечения российских авиакомпаний широкополосной связью и доступом в интернет во время полета. Устройство уже прошло испытания и, как ожидается, сможет заменить зарубежные аналоги. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МНИИРС.

Антенна работает с геостационарными спутниками в Ku-диапазоне и способна автоматически наводиться на спутник, устанавливать и удерживать канал связи, а также передавать данные в режиме реального времени вне зависимости от высоты и скорости полета. Система может устанавливаться на пассажирские самолеты как российского, так и иностранного производства.

Помимо доступа к интернету для пассажиров, решение обеспечивает экипаж каналами голосовой связи и обмена данными с землей через системы ACARS и CPDLC, в том числе на маршрутах с ограничениями по другим видам связи.

В рамках испытаний на полигоне МНИИРС антенна успешно подключилась к спутнику «Экспресс-АМ7» оператора ФГУП «Космическая связь». Специалисты проверили ключевые параметры, включая кроссполяризационную развязку, а также устойчивость сигнала при моделировании различных режимов полета и в условиях температурных колебаний. Работоспособность системы была подтверждена в реальных эксплуатационных сценариях.

Разработчики отмечают, что антенна полностью создана на базе российских компонентов и программного обеспечения, что снижает зависимость от зарубежных поставок и минимизирует валютные, таможенные и санкционные риски, а также повышает уровень кибербезопасности.

В МНИИРС подчеркнули, что успешные испытания подтверждают готовность решения к практическому применению и открывают авиакомпаниям возможность модернизировать парк воздушных судов для обеспечения стабильной связи на борту. В ФГУП «Космическая связь» добавили, что использование отечественной орбитальной группировки позволяет развивать цифровые сервисы для авиации и создавать современные решения в сфере спутниковой связи.