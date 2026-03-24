В Госдуме рассказали, что даст России запуск низкоорбитальных спутников

Депутат Горелкин рассказал, что даст России запуск низкоорбитальных спутников

Парламентская газета

Появление собственной низкоорбитальной спутниковой группировки позволит провести высокоскоростной интернет на всех труднодоступных территориях России, развернуть покрытие вдоль автодорог и железнодорожных путей, а также экспортировать эту услугу дружественным странам.

Об этом заявил 24 марта первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин

«Кажется, совсем недавно показывал вам, как выглядят рабочие образцы российских низкоорбитальных спутников, — и вот уже стартовал их серийный запуск на орбиту. Запущено 16, через год их количество вырастет до 250, тогда же начнется коммерческая эксплуатация проекта», — написал депутат в своем канале в МАХ.

По его словам, появление собственной низкоорбитальной спутниковой группировки позволит подключить к высокоскоростному интернету все труднодоступные местности, развернуть покрытие вдоль автодорог и железнодорожных путей, а также презентовать эту услугу дружественным государствам, что существенно укрепит позиции России на международной арене.

«Наличие этой технологии (наряду с ядерным потенциалом, микроэлектронной промышленностью, искусственным интеллектом) — важное условие глобальной конкуренции», — считает первый зампред IT-Комитета Госдумы.