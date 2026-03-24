Сбер обновил ГигаЧат

Сбер представил рынку обновление ИИ-помощника ГигаЧат, в основу которого легла новая флагманская модель ГигаЧат Ультра (GigaChat Ultra).

© Lenta.ru

Теперь ИИ-помощник запоминает факты о пользователе, самостоятельно ищет информацию в интернете, генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее.

«Мы делаем шаг от инструмента для ответов на вопросы к мультиагентному ИИ-помощнику ГигаЧат. Но наша цель шире: мы создаём будущее, в котором классические мобильные приложения уступят место интерфейсу на базе нейросети. Нужные функции сервисов будут появляться по запросу, делая навигацию по цифровому миру бесшовной. GigaChat Ultra — одна из самых больших моделей в мире, полностью разработанная и обученная в России. Флагманская версия модели теперь помнит ваши предпочтения, работает быстрее, глубже понимает задачи и даёт более качественные рекомендации. Мы стираем последние барьеры в общении с машиной», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов.

Одно из ключевых нововведений — долгосрочная память. Контекстная (краткосрочная) память нейросети ограничена рамками одного диалога и сбрасывается при его завершении. Долгосрочная память ГигаЧат устроена иначе — модель сохраняет факты о пользователе между сессиями и использует их в каждом последующем разговоре.

Что именно запоминает ГигаЧат: увлечения, вкусы и интересы, профессию, образование, жизненные цели и привычки; личные данные — в той мере, в которой пользователь сам ими делится; информацию о близких людях и питомцах.

ГигаЧат генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее, чем предыдущая модель. Также онсам автоматически подключает поиск актуальной информации в интернете.

В ГигаЧат реализован механизм самопознания – способность модели корректно отвечать на вопросы о самой себе. Кроме того, есть кодовый интерпретатор – изолированная среда выполнения программного кода прямо в интерфейсе помощника.

Модель прошла три этапа обучения. На первом был расширен кругозор: добавлены академические книги, материалы по математике и программированию, увеличен объем многоязычных данных – теперь модель охватывает 10 языков. На промежуточном этапе улучшались специализированные навыки: расширен корпус кода, добавлены данные по физике, медицине и финансам, включены записи реальных диалогов и усилена безопасность генераций. Финальная настройка на примерах (тексты редакторов, диалоги для вызова функций, системные подсказки) обеспечила стабильную работу модели в реальных условиях.

Сбер выложил код и веса своей флагманской модели GigaChat Ultra в открытый доступ.