Как эффективно очистить память на смартфоне

Большую часть памяти смартфона зачастую занимают ненужные файлы, в числе которых автоматически сохраненные фотографии и видео из мессенджеров или кэш. Важно регулярно освобождать место на гаджете, чтобы поддерживать его стабильную работу. Об этом «Известиям» рассказал менеджер «МегаФона» по мобильному оборудованию Антон Вишневский.

По словам специалиста, значительный объем памяти телефона занимает кэш, который сохраняют приложения, браузеры, а также социальные сети и мессенджеры. Однако при очистке смартфона следует отказаться от использования сервисов, обещающих справиться с задачей «в один клик». Подобные приложения могут удалить важные файлы или показать недостоверные данные. В большинстве случаев для освобождения памяти достаточно инструментов, которые уже встроены в гаджет.

Эксперт посоветовал регулярно проверять содержимое смартфона и удалять старые видео, дубликаты снимков, ненужные документы и архивы. Кроме того, можно настроить параметры мессенджеров, отключив автосохранение медиафайлов и ограничив их срок хранения, а также очистить старые вложения.

Специалист предупредил, что следует начинать очистку с личных данных и неиспользуемых приложений, не затрагивая неизвестные системные файлы.

«Когда память почти полностью занята, телефон начинает работать медленнее, приложения могут вылетать, а обновления — не устанавливаться. Оставлять небольшой запас свободного места — это простая, но важная привычка, которая помогает смартфону оставаться быстрым и стабильным», — заключил он.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала «Газете.Ru», что если сознательно урезать время в смартфоне примерно вдвое, улучшится качество сна и субъективное чувство удовлетворенности жизнью.